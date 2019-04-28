بوتين يهنئ المسيحيين بعيد الفصح في روسيا

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، المواطنين الروس عموما والمسحيين الأرثوذوكس خصوصا بعيد الفصح المجيد.

ولفت بوتين إلى أن "هذا العيد المسيحي العتيق ما انفك يملأ قلوب الناس بالسعادة والأمل والإيمان بانتصار الحياة والحب، فهو يعبر عن العلاقة الحميمة بين الأزمنة والتقاليد الروحية التي تخدم وحدة شعبنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "لا بد في هذه المناسبة من الإشادة بدور الكنسية الأرثوذوكسية الروسية و​الطوائف​ المسيحية الأخرى الكبير والملهم، في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الغني الذي تتسم به روسيا. الكنيسة تكرّس اهتمامها الرئيسي لترسيخ القيم الأسرية وتربية الأجيال بما يستحق أعلى درجات التقدير".

وأشاد بوتين بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في تعزيز لحمة المجتمع في ​روسيا​.