نشرة الظهيرة.. تخفيض ساعات العمل.. ورسالة هامة من الجيش

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



إيقاف الدعوى في قضية فساد"القطط السمان"

أوقف النائب العام السابق مولانا عمر أحمد محمد قبل إقالته الدعوى الجنائية في أول قضية فساد التي عرفت بمحاكمة”القطط السمان”، كما أسماها الرئيس المعزول عمر البشير منذ إنشاء وحدة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد والمفسدين.

وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” إن سبعة متهمين يواجهون الاتهام فيها.

وأشارت إلى أنّ الاتهام يضم مصرفيين ورجال أعمال مشهورين لمخالفتهم موادًا بقانون الثراء الحرام، وقانون النقد الأجنبي بعد قيامهم بكسب واكتساب مبلغ وقدره”36″ مليون و”700″ ألف درهم إماراتي من الخارج وإرسالها للسودان بطرق غير مشروعة.

قرار عاجل من الحكومة يمس الشارع السوداني في شهر رمضان

اتخذت الحكومة السودانية، اليوم الأحد 28 أبريل، قرارا عاجلا، وصف بأنه سيمس الشارع السوداني بشكل كبير، خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بيانا رسميا لمجلس الوزراء فيه تخفيض عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المقبل.

وقال البيان: "تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم، خلال شهر رمضان المعظم، للعاملين في الخدمة المدنية القومية".

وتابع "سيمكن لكل الموظفين العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا، وحتى الثانية والنصف ظهرا، وللعمال من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا".

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الجيش: لن نتوانى في حسم التفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، استعدادها لرصد التحركات التي تهدف لإحداث الانفلات الأمني بولاية النيل الأزرق، وأشارت لتضحياتها خلال الأحداث التي شهدتها الولاية مطلع سبتمبر من العام 2011،وقطعت بأنها لن تتوانى في حسم التفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة.

وقال والي النيل الأزرق المكلف، اللواء أحمد عبدالرحيم شكرت الله، خلال مخاطبته طابور السير الطويل الذي نفذته قيادة الفرقة الرابعة مشاة يوم الخميس بحاضرة الولاية مدينة الدمازين، قال"لا نمانع التعبير بالطرق الرسمية إلى جانب الالتزام بالاستماع لكل الآراء وصولاً للتوافق في سبيل مصلحة الوطن عامة والولاية خاصة".

وأكد الوالي المكلف في ذات الوقت انحياز القوات المسلحة لخيارات الشعب منذ السادس من أبريل 2019.

وأبان الوالي المكلف أن برنامج طابور السير الطويل يجيء ضمن البرامج المعدة خلال العام الحالي 2019، وذلك لرفع اللياقة البدنية للأفراد لمواجهة كافة التحولات التي يمكن أن تطرأ بالمنطقة، وأضاف أن العزم معقود لإعداد أفراد القوات المسلحة لمواجهة التحديات.

سر بكاء البشير داخل سجن كوبر.. وقصة نقله لمستشفى «رويال كير»

أفادت مصادر داخل سجن «كوبر»، اليوم الأحد، أنّ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير «بكى بحرقة، عندما سمع من يناديه بالرئيس المخلوع»، لافتة إلى أن حالته النفسية السيئة أثرت على وضعه الصحيّ، ما استدعى نقله إلى مستشفى «رويال كير»، بينما توعّد المجلس الانتقاليّ الحاكم بمحاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرة الرئيس المعزول.

وذكرت مصادر مطلعة، أن «ما يتسرّب من أخبار عما يجري داخل سجن (كوبر) حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسرّبها ليس من الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين»، حسب «RT» الروسية، التي أشارت إلى تدهور صحّة البشير بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن، وهو لا يزال حتى الآن لا يصدق أنه سجين.

وأشارت المصادر، إلى أن كل ذلك تسبب في إصابة البشير بحالة من الوجوم والذهول، أثرت على وضعه الصحيّ، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى «رويال كير».

وتابعت المصادر، أن أكثر ما أوجع البشير وآلمه، هو زجّه في القسم الخاصّ بالمعتقلين السياسيين الذي يخضع لحراسة شديدة من رفقاء السلاح في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه.

