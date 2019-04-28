إيقاف الدعوى في قضية فساد”القطط السمان”

أوقف النائب العام السابق مولانا عمر أحمد محمد قبل إقالته الدعوى الجنائية في أول قضية فساد التي عرفت بمحاكمة”القطط السمان”، كما أسماها الرئيس المعزول عمر البشير منذ إنشاء وحدة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد والمفسدين.

وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” إن سبعة متهمين يواجهون الاتهام فيها.