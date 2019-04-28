قرار عاجل من الحكومة يمس الشارع السوداني في شهر رمضان

اتخذت الحكومة السودانية، اليوم الأحد 28 أبريل، قرارا عاجلا، وصف بأنه سيمس الشارع السوداني بشكل كبير، خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بيانا رسميا لمجلس الوزراء فيه تخفيض عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المقبل.

وقال البيان: "تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم، خلال شهر رمضان المعظم، للعاملين في الخدمة المدنية القومية".

وتابع "سيمكن لكل الموظفين العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا، وحتى الثانية والنصف ظهرا، وللعمال من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.