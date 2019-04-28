الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تخفيض ساعات العمل مقدار ساعة خلال رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم خلال شهر رمضان المعظم للعاملين بالخدمة المدنية القومية لتكون للموظفين من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا وللعمال من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض ساعات العمل مقدار ساعة خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا