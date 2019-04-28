أعلنت القوات المسلحة السودانية، استعدادها لرصد التحركات التي تهدف لإحداث الانفلات الأمني بولاية النيل الأزرق، وأشارت لتضحياتها خلال الأحداث التي شهدتها الولاية مطلع سبتمبر من العام 2011،وقطعت بأنها لن تتوانى في حسم التفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة.
وقال والي النيل الأزرق المكلف، اللواء أحمد عبدالرحيم شكرت الله، خلال مخاطبته طابور السير الطويل الذي نفذته قيادة الفرقة الرابعة مشاة يوم الخميس بحاضرة الولاية مدينة الدمازين، قال"لا نمانع التعبير بالطرق الرسمية إلى جانب الالتزام بالاستماع لكل الآراء وصولاً للتوافق في سبيل مصلحة الوطن عامة والولاية خاصة".
وأكد الوالي المكلف في ذات الوقت انحياز القوات المسلحة لخيارات الشعب منذ السادس من أبريل 2019.
وأبان الوالي المكلف أن برنامج طابور السير الطويل يجيء ضمن البرامج المعدة خلال العام الحالي 2019، وذلك لرفع اللياقة البدنية للأفراد لمواجهة كافة التحولات التي يمكن أن تطرأ بالمنطقة، وأضاف أن العزم معقود لإعداد أفراد القوات المسلحة لمواجهة التحديات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: لن نتوانى في حسم التفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.