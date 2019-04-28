الجيش: لن نتوانى في حسم التفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، استعدادها لرصد التحركات التي تهدف لإحداث الانفلات الأمني بولاية النيل الأزرق، وأشارت لتضحياتها خلال الأحداث التي شهدتها الولاية مطلع سبتمبر من العام 2011،وقطعت بأنها لن تتوانى في حسم التفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة.

وقال والي النيل الأزرق المكلف، اللواء أحمد عبدالرحيم شكرت الله، خلال مخاطبته طابور السير الطويل الذي نفذته قيادة الفرقة الرابعة مشاة يوم الخميس بحاضرة الولاية مدينة الدمازين، قال"لا نمانع التعبير بالطرق الرسمية إلى جانب الالتزام بالاستماع لكل الآراء وصولاً للتوافق في سبيل مصلحة الوطن عامة والولاية خاصة".