شيرين تعلق على أزمة "تهديد الأمن القومي المصري" في حفلها بالرياض

أصدرت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، تعليقا طريفا بشأن أزمة تهديدها للأمن القومي المصري، وذلك في حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، الذي أحيته أول أمس الجمعة.

وأثارت شيرين ضحك الجمهور، بتعليق طريف بشأن الأزمة، عندما قالت "اسكت يا بؤي" (فمي)، في إشارة منها إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرا بسبب تصريحاتها في حفل البحرين.

ويعتبر حفل شيرين الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت العام الماضي حفلها الأول في المملكة، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

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كما يعتبر حفل شيرين أمس الأول أيضا، عقب التحقيق معها مؤخرا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر.

وكانت شيرين عبد الوهاب خضعت للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر، بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين، وقف شيرين عن الغناء، والتحقيق معها بشأن الواقعة.

وعلى الرغم من منع النقابة لها من الغناء، إلا أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا في دبي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستحيي حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض، في 27 أبريل/ نيسان الجاري.