جيمي يتمرد قبل مواجهة الهلال

تمرد جيمي أولاجو مهاجم هلال كادقلي، قبل مباراة فريقه المصيرية والأخيرة المؤهلة لدوري النخبة، أمام الهلال، عصر الْيَوْم الأحد.

وأكد نادي الهلال كادقلي، صحة المعلومة التي أوضحها ، حيث قال المدير الرياضي لكادقلي، أحمد سليمان "جيمي أولاجو توقف عن تدريبات الفريق منذ أكثر من شهر، ولم يتدرب معنا سوى 3 مرات خلال معسكر الفريق بالخرطوم".

وأضاف أنهم علموا بأن اللاعب أولاجو تعاقد معه مجلس الإدارة السابق، وتسلم جزء من المقابل المالي، مؤكدًا غياب اللاعب عن مباراة الْيَوْم أمام الهلال.

يذكر أن الهلال كادقلي تعاقد مع جيمي أولاجو مقابل 800 ألف جنيه سوداني لمدة موسمين.

وعلى صعيد اخر، أكد المدير الفني لفريق هلال كادقلي محمد جمعة، أنهم يدركون الظروف التي يمر بها الهلال نفسيا وإداريا، ولكنهم سيتعمدون على مجهودهم لتحقيق الفوز عليه ؛ كما أكد أنه جهز فريقه لأجل الفوز على الهلال والتأهل للنخبة.

ويستضيف هلال كادُقُلِي، على ملعبه عصر الْيَوْم الأحد، فريق الهلال في مباراة مؤجلة وأخيرة ومصيرية لأصحاب الأرض للتأهل للنخبة، ضمن فرق المجموعة (ب) بمسابقة الدوري السوداني.

وقال محمد جمعة الذي تولى تدريب هلال كادقلي في المرحلة الثانية من دوري المجموعتين: "فريقي أصبح جاهزا لمواجهة الهلال الْيَوْم، وهدفنا واضح وهو تحقيق الفوز على الهلال للتأهل للنخبة".

وأضاف جمعة أنه خاض عدة مباريات ودية، استعدادا لمواجهة الهلال، كان آخرها أمام الشرطة كادقلي نهاية الأسبوع الماضي، وأنه اليوم السبت أكمل للاعبيه شرح طريقة اللعب وكيفية التعامل مع الهلال من حيث الانضباط التكتيكي.

وتابع: "معنويات لاعبي الهلال كادقلي عالية جدا، وثقتي فيهم كبيرة، في تحقيق الفوز على الهلال".

وحول كيفية تعامله مع الهلال من حيث ظروف وداع كأس الكونفيدرالية واستقالة رئيس مجلس إدارته قال مدرب كادقلي: "تلك تعرف بالمؤثرات في مباريات كرة القدم، لكن الهلال فريق كبير ويستطيع أن يخرج منها".

واستدرك: "لكن نحن لن نعتمد على المؤثرات بالهلال في دعم مجهودنا للمباراة، بل سنعتمد على مجهودنا وسنتعامل مع الهلال على أساس أن كل ظروفه مهيأة، ولن ننظر لأي أسباب تجعلنا نلعب بتراخي أمام فريق كبير بحجمه".

يذكر أن الفوز فقط، سيضمن لهلال كادقلي التأهل للنخبة.