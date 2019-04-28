كندة علوش تغازل محمد صلاح بهذه الحركة.. هكذا رد عليها

اعتاد معجبو نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، منه على أن يحتفل بطريقة خاصة جدا، بعد إحرازه للأهداف في آخر مباراتين، وذلك بتأديته حركة من حركات رياضة "اليوغا".

ولكن نشر معجبو الممثلة كندة علوش في المقابل، صورة لها وهي في نفس الوضعية، إلى جانب صورة لصلاح وهو يؤدي "اليوغا"، لتقوم بدورها بمشاركتها عبر حسابها على "تويتر"، بعدما أعجبت بها.

ومن ناحيته، رد محمد صلاح على صورة كندة علوش، بوضعه لرموز تعبيرية لوجوه ضاحكة وآخر معجب بالصورة.