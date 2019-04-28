مجلس الهلال يرفض إستقالة الكاردينال ويتمسك بإدارته للنادي

عقد مجلس إدارة نادي الهلال مساء السبت اجتماع هام للنظر في الإستقالة المقدمة من قبل الدكتور أشرف سيد احمد الكاردينال، حيث رفض مجلس الهلال إستقالة الدكتور أشرف الكاردينال وقرر تكثيف الجهود للإتصال به وحثه للتراجع عن ذلك القرار، وأشاد الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام المكلف لمجلس الهلال خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي الهلال بالدكتور أشرف الكاردينال وبالجهود التي ظل يبذلها في سبيل دعم الفريق؛ مبينا أن الكاردينال تكفل بتكاليف الطائرة الخاصة المتجهة لكادوقلي صباح الأحد كما تكفل بكافة المنصرفات التي تخص لاعبوا فريق الكرة، وأضاف: عقدنا كذلك إجتماع بالهيئة الاستشارية لنادي الهلال والتي رفضت إستقالة الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال حيث امن الجميع على ضرورة تضافر الجهود والعمل على تكثيف الاتصال بالكاردينال لعدوله عن قراره الاخير، كما تم التنسيق لتكوين لجان لتسيير إمور النادي في الفترة المقبلة.

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