المشاورات الأولية بين المجلس العسكري والمعارضة.. ما نتائجها؟ (تقرير)

أفضى الاجتماع الثاني الذي عقد بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، في وقت متأخر مساء السبت في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس مشترك يضم عسكريين ومدنيين، بحسب ما أفاد عضو وفد "الحرية والتغيير"، عمر الدقير، إلا أنه لم يتم الاتفاق على توزيع الحصص بعد.

ففي حين اقترحت قوى الحرية والتغيير مقترحاً بأن يتشكل المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط.

وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يعقد الأحد اجتماع آخر لحسم نسب التمثيل من الجانبين.

وقال مصدران إن الحكام العسكريين في السودان اتفقوا مع المعارضة من حيث المبدأ على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد.

وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ممثل المحتجّين الذي شارك في المحادثات، أحمد الربيع، "اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين، وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس".

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وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، إن "اجتماع لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير سادته روح طيبة، ومسؤولية إعلاء قيمة الوطن"، وأضاف أن، "الاجتماعات ستستمر مساء السبت ومتفائلون بالوصول إلى نتائج إيجابية".

من جهته قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن "الاجتماع الأول للجنة التفاوض، ناقش النقاط التي حولها اختلاف في وجهات النظر"، وأضاف، "في أقرب فرصة ممكنة ننتظر الوصول إلى نتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب السوداني".

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع، السّبت، للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين نقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.

وعزل المجلس العسكري البشير في 11 أبريل نيسان واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهوراً وقال المجلس إنه سيتولى الحكم مدة تصل إلى عامين قبل إجراء انتخابات.