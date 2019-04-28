البرهان: يجب إشراك الجميع في المرحلة "الانتقالية"

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم السبت، أنه تم الاتفاق على أن "الوطني لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية، عدا ذلك فإنه يجب إشراك الجميع"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد إقصاء لأحد. التشاور سيشمل الجميع".

وأشار البرهان إلى أنه "طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع". وأضاف في مقابلة خاصة مع "العربية"، أنه "لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف".

وأوضح أنهم في المجلس العسكري يعملون بشفافية ولا يوجد لديهم رأي قاطع الآن، بل حريصون على التشاور مع القوى كافة، مشيراً إلى أن ما يهمه التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. Advertisements

واعتبر أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب، مشدداً على أن التشاور مفتوح للجميع، وكل يستطيع أن يدلي برأيه.

وأضاف أن "احتقان المشهد السياسي دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين".

وأكد أن "الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون".