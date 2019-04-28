إيقاف الدعوى في قضية فساد ”القطط السمان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقف النائب العام السابق مولانا عمر أحمد محمد قبل إقالته الدعوى الجنائية في أول قضية فساد التي عرفت بمحاكمة”القطط السمان”، كما أسماها الرئيس المعزول عمر البشير منذ إنشاء وحدة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد والمفسدين.

وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” إن سبعة متهمين يواجهون الاتهام فيها.

Advertisements

وأشارت إلى أنّ الاتهام يضم مصرفيين ورجال أعمال مشهورين لمخالفتهم موادًا بقانون الثراء الحرام، وقانون النقد الأجنبي بعد قيامهم بكسب واكتساب مبلغ وقدره”36″ مليون و”700″ ألف درهم إماراتي من الخارج وإرسالها للسودان بطرق غير مشروعة.

باج نيوز