وقفة احتجاجية من العمالة المؤقتة بهيئة الموانئ

الخليج 365: أكد الأمين العام للنقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحري محمد علي شيبة، أن العمل يسير بصورة طبيعية بميناء بورتسودان وليس هناك أي إضراب بالميناء، كما ورد في إحدى القنوات الفضائية التي نقلت خبر إضراب عمال الموانئ.

وقال شيبة إن تصدير البترول يسير بصورة منتظمة وكل أقسام الموانئ تعمل بانتظام، وأكد مكتب وكالة السودان للأنباء بمدينة بورتسودان أنه لا يوجد إضراب بالميناء وأن العمل يسير بصورة عادية، إلا إن هناك وقفة احتجاجية من العمالة المؤقتة بالهيئة يطالبون بتسكينهم في الهيكل الوظيفي للهيئة. الشروق المادة السابقة عناوين الصحف عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 28 ابريل 2019 م المقالة القادمة إيقاف الدعوى في قضية فساد ”القطط السمان”

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