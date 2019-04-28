مواطنون غاضبون يغلقون طريق القضارف الرئيسي لعدة ساعات

شهدت القضارف أزمة ميادة حادة في معظم الاحياء، مما أدى الى إغلاق مئات المواطنين الشوارع الرئيسية والسوق لعدة ساعات . Advertisements مما أدى الى تعطيل الحركة التجارية وحركة السير، وقال أحد المحتجين حسن سرالختم وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن سعر برميل المياه تجاوز (120) جنيهاً في جميع الاحياء، مما دفع الأهالي لتناول المياه غير الآمنة التي تتسبب في كثير من الأمراض . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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