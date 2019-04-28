إصابة العشرات وقطع أذن قيادي في هجوم على اجتماع الشعبي

التاريخ: 28-أبريل-2019
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أعتدى محتجون على اجتماع لمجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي بصالة قرطبة بالصحافة ، مخلفين عدداً من الإصابات بأعضاء المؤتمر الشعبي ، في وقت اعتقلت قوات الدعم السريع (140) شخصاً من قيادات وأعضاء الشعبي على خلفية الأحداث .
ووفقاً لمسؤول الإعلام بالشعبي عبد العال مكين بحسب صحيفة آخر لحظة فإن الشباب المحتجين ظنوا ان المؤتمر يتبع للكيزان وأن لديهم شهيداً من الصحافة ، كما تمت محاصرة القاعة وقذفها بالحجارة ، وأضاف : هم لم يكونوا على علم بمن في الداخل وكانت هتافاتهم (حرية حرية وأي كوز ندوسوا دوس) ، من جهته طالب القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق المجلس العسكري وقوات الدعم السريع لحفظ الأمن وهيبة الدولة ، وأتهم شباب حزبي الأمة والشيوعي بالتهجم على قيادات الشعبي .
موضحاً نقل نحو 140 من أعضائه للمستشفيات ، وإتلاف اكثر من 6 سيارات ، بجانب قطع أذن أحد شباب الحزب ، ودعا الجيش للتعامل بالحزم لحماية الوطن والمواطن ، وقال حتى لا يكون العمل السياسي السلمي دعوة للاقتتال ، وقال على الجيش أن (يكرب قاشو) لحفظ هيبة الدولة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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