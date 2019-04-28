أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم   الأحد الموافق 28 أبريل 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة * اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير * (دماء ودموع) في مؤتمر الشعبي وإصابة (40) شخصاً * حميدتي ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لحل جهاز الأمن صحيفة الإنتباهة * الإنتباهة تحصل على عقد ملياري لمدير سوق الأوراق المالية * تفاصيل هجوم ونهب وسلب لاجتماع شورى الشعبي بقرطبة صحيفة آخر لحظة * أخيراً .. اتفاق على مجلس قيادي مختلط *- البرهان يرفض كشف تفاصيل عملية اعتقال البشير Advertisements * حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن صحيفة التيار * القوات المسلحة تضع يدها على أصول مليارية للوطني * أحداث مؤسفة تخلف إصابات خلال اجتماع شورى * حميدتي: سنعيد هيكلة الأمن كجهاز قومي وطني * المجلس العسكري يجمد عمل النقابات صحيفة السوداني * السوداني تتحصل على تفاصيل الاعتداء على شورى الشعبي * توقيع اتفاق ترتيبات أمنية وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبوظبي * البرهان: سلمنا ملف جرائم القتل للنيابة وجمدنا النقابات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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