الهلال يحل ضيفا على هلال كادوقلي في بطولة الدوري الممتاز

يعود الهلال إلى ساحة التنافس المحلي بمسابقة الدوري الممتاز حينما يحل الأزرق "حامل اللقب" ومتصدر ترتيب أندية المجموعة الثانية ضيفا ثقيلا على فريق هلال كادوقلي عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم في مباراة تبدو فيها دوافع الفريقين قوية لتحقيق الانتصار، فالهلال يخطط للفوز المعنوي بعد أن ضمن الأزرق تواجده في دوري النخبة ويبحث الكوكي عن تحقيق الانتصار والخروج من ملعب كادوقلي بأخف الأضرار لذلك يتوقع أن يستعين بخدمات بعض العناصر التي لم تكن تجد فرصة المشاركة بصورة أساسية، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الهلال ظهور وجوه جديدة في مختلف خطوط الملعب، وقد أكمل الأزرق برنامج التدريبات التحضيرية صباح أمس بملعبه في امدرمان، بينما ستشد بعثة الفريق رحالها إلى كادوقلي صباح اليوم بطائرة خاصة وستعود البعثة إلى العاصمة عقب المباراة مباشرة من أجل الإستعداد لمواجهة فريق الشرطة القضارف في ختام مباريات مرحلة ما قبل النخبة.

على الجانب الآخر يخطط هلال كادوقلي لتحقيق فوز يعني له الكثير، ويدرك الفريق الملقب بأسود الجبال أن الفوز على الهلال سيمنحهم وبصورة رسمية بطاقة الترشح لدوري النخبة ولا يخدم التعادل مصلحة الفريق، حيث يمتلك ممثل كادوقلي (15) نقطة في رصيده وحال عجز عن تحقيق الفوز على الهلال سيتحول مباشرة للعب في دوري التحدي وسيتأهل مريخ الفاشر والشرطة القضارف رفقة الهلال والأهلي شندي من المجموعة الثانية لدوري النخبة الذي بدأت مبارياته منذ الاسبوع الماضي.