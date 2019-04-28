اعلان مبادرة التيار المهني الحر لتهيئة الانتقال

أعلنت مبادرة التيار المهني الحر عن تدشين برنامجها من اجل تهيئة المناخ للفترة الانتقالية المقبلة والمرحلة الديمقراطية المتوقعة بعد عامين مؤكدة انها مبادرة وطنية خالصة لا تنتمي لاية جهة سياسية أو حزبية أو جهة موازية او تيار منشق من كيان .
وقال رئيس المبادرة حسين الضو الحاج في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان الامس اليوم إن المبادرة خرجت من مهنيين بتخصصاتهم المختلفة من اجل بناء الوطن وتجنيبه المزالق، مؤكدا انه سيتم طرح مبادرة لكل مكونات الطيف السياسي والمجلس العسكري لضبط الخطاب الاستقطابي للحفاظ على خصوصية الشعب السوداني .
وأكد أن المبادرة تقوم علي الوسطية وأنها ليست تيارا سياسيا انما استشعرت بالوضع الراهن وفق ميثاق لرأب الصدع، مشيرا الى مباركة عدة جهات لهذه المبادرة ودعمها من اجل الوصول الى مبتغاها باستخدام الحكمة لتفادي الفتنة، منوها الى انطلاق عدة مبادرات من هذه المبادرة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيرها .
وقال الضو إن المبادرة تهدف الي ايجاد منصة وطنية بعيدا عن الكيانات السياسية والعمل علي ضبط خطاب الكراهية والعنصرية القائم علي الولاء الحزبي او الجهوي اوالمناطقي الذي قال انه سيفضي الى تمزيق النسيج الاجتماعي بجانب ضبط التعبير السالب المتمظهر في الشعارات والهتافات المشتمل علي الاساءات للافراد والعائلات والالفاظ ونشر الاشاعات، فضلا عن مساعدة القوي السياسية والشبابية لتبني خطاب اعلامي ايجابي منضبط يعلي من القيم الوطنية والتسامح والاستفادة من تجارب الماضي في الإقصاء والإبعاد التي أدت الى فشل الفترات الديمقراطية .
واشار منسق الاتصال السياسي للمبادرة نصر الدين الياس التيجاني الى ان المبادرة ستقوم بالتواصل المباشر مع الكيانات السياسية والشبابية والمجلس العسكري عبر لجنته السياسية والاعلامية لتوصيل مضامين المبادرة واهدافها وعقد اللقاءات التنويرية والورش لايصال مضامين المبادرة من اجل لم الشمل السوداني لوضع اسس قوية لمواجهة تحديات المرحلة .
وأكد أن المبادرة تهدف كذلك الي العمل على دفع العملية السياسية للانتقال الى مرحلة التحول الديمقراطي بدون حرق المراحل والاستعجال قبل توفر المطلوبات للتحول، بجانب العمل على المحافظة على ان تظل المؤسسة العسكرية الركيزة القومية الوحيدة التي تنال ثقة ومقبولية الشعب ووضع أرضية لحوار الفرقاء السياسيين والمؤسسة العسكرية.
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