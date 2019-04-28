اعلان مبادرة التيار المهني الحر لتهيئة الانتقال

أعلنت مبادرة التيار المهني الحر عن تدشين برنامجها من اجل تهيئة المناخ للفترة الانتقالية المقبلة والمرحلة الديمقراطية المتوقعة بعد عامين مؤكدة انها مبادرة وطنية خالصة لا تنتمي لاية جهة سياسية أو حزبية أو جهة موازية او تيار منشق من كيان .

وقال رئيس المبادرة حسين الضو الحاج في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان الامس اليوم إن المبادرة خرجت من مهنيين بتخصصاتهم المختلفة من اجل بناء الوطن وتجنيبه المزالق، مؤكدا انه سيتم طرح مبادرة لكل مكونات الطيف السياسي والمجلس العسكري لضبط الخطاب الاستقطابي للحفاظ على خصوصية الشعب السوداني .