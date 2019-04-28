حميدتي لمنسوبي جهاز الأمن : نريد جهاز وطني قومي وأي زول لديه ولاء لأي حزب يقدم إستقالته

طالب نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعدم الإنتماء الحزبي وحثهم على العمل بتجرد من أجل الوطن، مؤكداً عملية هيكلة جهاز الأمن بدلاً عن حله لأهميته الوطنية.

وقال عند مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود هيئة العمليات بجهاز الأمن امس السبت (أي زول عنده ولاء لأي حزب يقدم إستقالته طوالي، وأضاف نحن دايرين جهاز أمن وطني يعمل من أجل الدولة لا الحزب، وتابع صحيح في ناس عندهم مرارات وفي ناس أتعذبوا، واي زول غلط، قتل أو عذب ليه زول وثبت ذلك بالأدلة يتحاسب بحكم القانون والعدالة).