عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الأحد” 28 أبريل 2019م

“الانتباهة” تحصُل على عقد ملياري لمدير سوق الأوراق المالية

تفاصيل هجوم ونهب وسلب لاجتماع شورى”الشعبي” بـ”قرطبة”

المهدي: نصلي من أجل الذين سيدخلون”صاج” الحكومة

اتفاق بين”الحرية والتغيير” و”العسكري” على مجلس سيادي مشترك

تجميد نشاط الاتحادات والنقابات..اعتقال”140″ من قيادات الشعبي في كوبر لساعات

محمد الحسن الصوفي: أنوي مقاضاة الرئيس المخلوع

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السوداني :

“السوداني” تحصل على تفاصيل الاعتداء على شورى”الشعبي”

توقيع اتفاق”ترتيبات أمنية” وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبو ظبي

البرهان: سلمنا ملف جرائم القتل للنيابة وجمدنا النقابات

إصابة العشرات في هجوم على اجتماع لـ”الشعبي”

حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن

المهدي: نخطط لقطع الطريق أمام الثورة المضادة

الجريدة :

المهدي يطالب بالانضمام للجنائية ويحذّر من الإسلاميين

إصابة”64″ شخصًا واعتقال”146″ في هجوم محتجين على شورى الشعبي

أرودغان: جهات تتدخل بشؤون السودان وتحاول ابتلاعه

عبد الباسط الحاج: تم تهديدي بالقتل أثناء الاستجواب

كيان الصحفيات يطالب العسكري بزيارة رموز النظام المسجونين

قوى الحرية تدين الاعتداء على مؤتمر الشعبي

المستهلك تتهم وكيل الصحة بتبديل موظفين بآخرين”كيزان”

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الصيحة :

اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

“دماء ودموع” في مؤتمر الشعبي وإصابة”40″ شخصًا

“حميدتي”: ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لحل جهاز الأمن

البرهان: ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد

نيويورك تايمز: الصمت الأمريكي يهدد باختطاف الثورة السودانية

جيش تحرير السودان ـ الإصلاح ـ تطالب بإطلاق أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين

آخر لحظة :

أخيرًا..اتفاق على مجلس سيادي مختلط

البرهان يرفض كشف تفاصيل عملية اعتقال البشير

حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن

عبد الواحد نور: لا أعترف بالمجلس العسكري ولا بقوى الحرية والتغيير

حركات مسلحة: شاركنا في الثورة والشعب انتزع حريته

قرض بـ”200″ مليون دولار لدعم المشروعات التنموية

التيار :

القوات المسلحة تضع يدها على أصول مليارية لـ”الوطني”

أحداث مؤسفة تخلّف إصابات خلال اجتماع شورى الشعبي

حيمدتي: سنعيد هيكلة الأمن كجهاز قومي ووطني

المجلس العسكري يجمّد عمل النقابات

مخرجات أول اجتماع بين”قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري

المهدي يطالب بتجريد حزب الرئيس المخلوع من امتيازات التمكين .