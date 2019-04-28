عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الأحد” 28 أبريل 2019م

“الانتباهة” تحصُل على عقد ملياري لمدير سوق الأوراق المالية
تفاصيل هجوم ونهب وسلب لاجتماع شورى”الشعبي” بـ”قرطبة”
المهدي: نصلي من أجل الذين سيدخلون”صاج” الحكومة
اتفاق بين”الحرية والتغيير” و”العسكري” على مجلس سيادي مشترك
تجميد نشاط الاتحادات والنقابات..اعتقال”140″ من قيادات الشعبي في كوبر لساعات
محمد الحسن الصوفي: أنوي مقاضاة الرئيس المخلوع
.
السوداني :
“السوداني” تحصل على تفاصيل الاعتداء على شورى”الشعبي”
توقيع اتفاق”ترتيبات أمنية” وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبو ظبي
البرهان: سلمنا ملف جرائم القتل للنيابة وجمدنا النقابات
إصابة العشرات في هجوم على اجتماع لـ”الشعبي”
حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن
المهدي: نخطط لقطع الطريق أمام الثورة المضادة
الجريدة :
المهدي يطالب بالانضمام للجنائية ويحذّر من الإسلاميين
إصابة”64″ شخصًا واعتقال”146″ في هجوم محتجين على شورى الشعبي
أرودغان: جهات تتدخل بشؤون السودان وتحاول ابتلاعه
عبد الباسط الحاج: تم تهديدي بالقتل أثناء الاستجواب
كيان الصحفيات يطالب العسكري بزيارة رموز النظام المسجونين
قوى الحرية تدين الاعتداء على مؤتمر الشعبي
المستهلك تتهم وكيل الصحة بتبديل موظفين بآخرين”كيزان”
الصيحة :
اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
“دماء ودموع” في مؤتمر الشعبي وإصابة”40″ شخصًا
“حميدتي”: ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لحل جهاز الأمن
البرهان: ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد
نيويورك تايمز: الصمت الأمريكي يهدد باختطاف الثورة السودانية
جيش تحرير السودان ـ الإصلاح ـ تطالب بإطلاق أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين
آخر لحظة :
أخيرًا..اتفاق على مجلس سيادي مختلط
البرهان يرفض كشف تفاصيل عملية اعتقال البشير
حميدتي: لا اتجاه لحل جهاز الأمن
عبد الواحد نور: لا أعترف بالمجلس العسكري ولا بقوى الحرية والتغيير
حركات مسلحة: شاركنا في الثورة والشعب انتزع حريته
قرض بـ”200″ مليون دولار لدعم المشروعات التنموية
التيار :
القوات المسلحة تضع يدها على أصول مليارية لـ”الوطني”
أحداث مؤسفة تخلّف إصابات خلال اجتماع شورى الشعبي
حيمدتي: سنعيد هيكلة الأمن كجهاز قومي ووطني
المجلس العسكري يجمّد عمل النقابات
مخرجات أول اجتماع بين”قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري
المهدي يطالب بتجريد حزب الرئيس المخلوع من امتيازات التمكين .
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الأحد” 28 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.