حميدتي: جهاز الأمن والمخابرات ستعاد هيكلته ليكون قوميا ووطنيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما ستعاد هيكلته، وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا.

وطالب قائد قوات الدعم السريع عناصر جهاز المخابرات بنسيان انتمائهم للنظام المخلوع، وجعل انتمائهم فقط للسودان، لأن المخابرات بعد هيكلتها ستصبح جهازا قوميا للدولة.

ودعا الفريق أول حميدتي خلال ندوة تثقيفية بجهاز الأمن والمخابرات، السبت، لمصالحة وطنية شاملة يحتكم فيها الجميع للقانون، خاصة أنهم يستهدفون الفاسدين فقط، ولا نية لديهم لتصفية حسابات مع أحد.

Advertisements

وناشد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني كل من يزعم أن اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير مسرحية، الذهاب لسجن كوبر للتأكد بنفسه.

ووجه قائد قوات الدعم السريع، الشكر لشباب الحراك السوداني، معربا عن أمله في الوصول لاتفاق يرضي جميع فئات الشعب.

واختتم نائب رئيس المجلس العسكري الندوة بالإشارة للعلاقة المتينة التي تربط قوات الدعم السريع بجهاز المخابرات، مؤكدا وحدة وتماسك القوات النظامية الأربع، وأنها على قلب رجل واحد.