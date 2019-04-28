اطلاق سراح جميع أعضاء الشعبي والابقاء على الناجي عبدالله واثنين بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت السلطات سراح جميع أعضاء المؤتمر الشعبي الذين تم اقتيادهم إلى سجن كوبر عقب الأحداث التي وقعت في أثناء مؤتمر شورى الحزب في قاعة قرطبة بالصحافة السبت (27 أبريل 2019م ).

وتفيد متابعات أن الذين تم إطلاق سراح (143) من أعضاء الحزب، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل النيابة حول الحادثة، وأكد المفرج عنهم عدم اتهامهم لأي جهة ، وقالوا إن الاعتداء عليهم تم من قبل مجموعة غير معروفة لديهم.

وأكد المصدرأن النيابة قررت حجز ثلاثة من أعضاء الحزب، أحدهم لحيازته مسدس دون ترخيص والآخر لحمله (سكين)، وأبقت على الناجي عبد الله مؤقتاً من أجل السلامة العامة.

وقد خرج جميع أعضاء الحزب من باحة السجن قبل قليل متوجهين إلى مقر الحزب بشارع أوماك في الخرطوم.

الجدير بالذكر ان أعضاء الحزب لم يتم التعامل معهم على أنهم متهمون، كما لم يتم إدخالهم إلى الحراسات، وظلوا في باحة السجن إلى ان تم الإفراج عنهم قبل قليل.