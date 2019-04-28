عاجل.. أمريكا تتأهب أمنياً بعد هجوم مسلح قرب كنيس يهودي

قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار، وقع اليوم السبت 27 أبريل ، أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.
وقال قائد شرطة سان دييجو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار في هجوم مسلح قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية حسبما ذكرت "رويترز".
وأسفر الحادث عن وقوع 4 مصابين، حسبما ذكر الشرطة على "تويتر".
وكان قائد الشرطة ذكر في تدوينة سابقة أنه يجري التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالب المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بعملها.
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