(الشعبي) يعقد مؤتمراً صحفياً حول أحداث صالة قرطبة غداً

Advertisements

يعقد المؤتمر الشعبي غداً الأحد مؤتمراً صحفياً، يتحدث فيه الأمين العام للحزب دكتور علي الحاج عن أحداث صالة قرطبة، وما ترتب عليها من وقوع جرحى وإصابات وخسائر مادية لأعضاء الحزب وذلك بدار الشعبي الرياض شارع أوماك بحسب الصيحة الآن .

تفاصيل جديدة عن مهاجمة مجهولين جلسات شورى (الشعبي)

وكان مجهولون اعتدوا على فعاليات شورى حزب المؤتمر الشعبي ، أسفر عن عدد من الإصابات وسط قيادات المؤتمر الشعبي واتلاف عدد من الآليات الخاصة بالمؤتمرين والقاعة التي احتضنت الجلسة الافتتاحية لشورى المؤتمر الشعبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)