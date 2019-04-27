قيمة مايكروسوفت السوقية تتخطى حاجز التريليون دولار

استطاعت مايكروسوفت بعد النتائج القوية التي حققتها في الربع الأخير دخول نادي التريليون دولار كثالث شركة أمريكية تصل لهذا الرقم بعد آبل وأمازون عندما حققتا ذلك في العام الماضي، حيث افتتح بالأمس سعر التداول لأسهم الشركة بقيمة 130 دولارا وأغلق التداول عند 125 دولارا ليجعل الشركة تتخطى حاجز التريليون رسميًا خلال ساعات التداول.
وربما لا يعتبر الأمر غريبًا على مايكروسوفت التي استطاعت تخطي آبل في نهاية العام الماضي في قيمتها الإجمالية، لكن بالطبع وقتها كانت الأولى تحقق نتائج مميزة في السوق والأخيرة تعاني من تراجع كبير في قيمتها بسبب تراجع مبيعاتها، كما أن ذلك التجاوز كان وقتها تحت حد المليار دولار.
واستطاعت مايكروسوفت تحقيق إيرادات وصلت 30.6 مليار دولار وبزيادة بنسبة 14% عن العام الماضي، كما تمكنت من تحقيق 8.8 مليار دولار صافي دخل وبزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.
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