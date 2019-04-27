وفاة يمني بعد تعذيب شديد في معتقلات الحوثي بصنعاء

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عمليات الخطف والتعذيب بحق المدنيين اليمنيين، في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت مصادر يمنية، اليوم السبت، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية، أقدمت على تعذيب مختطف مدني حتى الموت في أحد معتقلاتها بالعاصمة صنعاء بعد يومين من قتل آخر في معتقلاتها بمحافظة إب، وإلقاء جثته في إحدى قرى مديرية جبن، وفقاً لما ذكره موقع "2 ديسمبر".

وأكدت مصادر محلية بصنعاء، أن "المواطن اليمني حامس راجح علي سراج أحد أبناء قرية روحان بمديرية السودة محافظة عمران اختطفته الميليشيات الحوثية، الأربعاء، من منزله بصنعاء واقتادته إلى سجن الأمن السياسي ليعود جثة هامدة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت".

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن "سراج" تعرض للتعذيب الوحشي على يد الميليشيات الحوثية، ما أدى لوفاته.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت على قتل مواطن يمني بعد عامين من الأسر والإخفاء القسري، وألقت جثته على أطراف إحدى قرى مديرية جبن بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية بمديرية جبن، إن الأسير نصر علي محسن العمري (45 عاماً) تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت داخل معتقلاتها بمحافظة إب.