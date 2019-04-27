فوز غير مقنع للترجي التونسي أمام مازيمبي الكنغولي

الخليج 365 : حقق الترجي التونسي الفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد اليوم”السبت” ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم. ويعود الفضل لفوز الترجي الهزيل الى الجزائري يوسف البلايلي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الـ”51″. وستلعب مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في الرابع من مايو المقبل.

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