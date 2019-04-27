تشكيل لجنة عليا لضبط أسعار الدقيق

الخليج 365 :

ترأس الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم ظهر اليوم بأمانة حكومة الولاية اجتماع اللجنة العليا لضبط انسياب الدقيق والوقود المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي وذلك بحضور الجهات المختصة بالولاية.

وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة إشرافية عليا لوضع السياسات لضبط تلك السلع خاصة الدقيق والوقود بولاية الخرطوم والعمل على متابعتها ورقابتها حتى وصولها للمواطن والعمل على تقديم الخدمة الجيدة للمواطن من حيث الكمية والنوعية والعمل على التنسيق بين اللجان المشكلة واللجنة العليا لضمان انسياب السلع.

وأكد وراق على أهمية الضبط والمراقبة ووضع السياسات اللازمة للاستلام والتوزيع، مشددا على أهمية انتهاء أزمة الصفوف في الخبز والوقود، كما حدد الاجتماع بعضا من مهام اللجان التي سيتم تكوينها برئاسة مدير عام وزارة المالية والمتمثلة في احتياجات الولاية من الدقيق والوقود وضبط ومراقبة وحصر كميات الدقيق المدعوم الوارد للولاية ومراقبة أسعار الخبز وجودته ووزنه وضوابط استلام الوقود والترحيل والتوزيع للمحطات وحصر المحطات العاملة فعليا، ومراجعة التصاديق الخاصة بالوقود والعمل الميداني على مدار الساعة ووضع السياسات والبرامج للجان المحروقات والدقيق.

وأمن الاجتماع على تنفيذ رؤية المجلس العسكري وفق الإطار الذي وضعه لإيصال الدقيق والوقود للمواطن وعدم التلاعب به.