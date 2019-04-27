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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علق الكاتب والمغرد العُماني المعروف عباس المسكري، على فيديو متداول لحرق العلم الإماراتي في مظاهرات حاشدة نظمها ليبيون في طرابلس منددين بحرب الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر الذي يدعمه ابن زايد على طرابلس.
وقال “المسكري” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) أرفق بها الفيديو:” عندما يقف الواحد أمام هذه المشاهد يسأل نفسه لماذا وصلت الشعوب العربية لهذا المستوى من الحقد والكره بينها حتى بصل الأمر لحرق الإعلام.. هل هي السياسة القبيحة للبعض أم إن هناك من يعمل لإيصالنا لهذا المستوى من الكراهية بيننا؟”وتابع:”شخصيا لا أؤمن بوجود طرف ثالث دخيل وما يحصل نتاج سوء سياستنا”.
وشهدت طرابلس الليبية بالأمس تظاهرات حاشدة من قبل المواطنين الرافضين لحفتر والتدخل الإماراتي ـ السعودي في شؤون البلاد.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بحكام الإمارات وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وكذلك رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة المتظاهرين بحرق علم الإمارات في تجمع كبير بطرابلس وهذا ما قاله كاتب عماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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