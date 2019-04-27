إرتفاع في أسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت أسعار الذهب في التداولات العالمية مساء أمس الجمعة إرتفاعا حيث بلغ سعر الأوقية 1285.85 دولاراً ،بأرتفاع 10.34 دولاراً عن تداول يوم الخميس والذي كان قد بلغ 1275.51 دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عالمياً 41.47 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45.0000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1867 جنيها.