شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لم تشفع الأغنية التي قدمتها الفنانة الجماهيرية ندى القلعة وذكرت خلالها الثوار و (الجياشة) والكنداكة بأسلوبها الحماسي – لم تشفع لها لجذب انتباه ورضى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدى أغلبهم استنكارهم لظهورها المتأخر للانضمام لركب الثورة – حسب تعليقاتهم .

واتهم العديد من رواد مواقع التواصل الفنانة بأنها مقربة من النظام المخلوع حيث كتب أحدهم قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر رواد مواقع التواصل يهددون ندى القلعة إذا ظهرت في ساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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