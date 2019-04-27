الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: انتصار بشار الأسد أمر واقع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة السورية خرجت منتصرة، وأنها لا تفرض الشروط على المعارضة بصدد اللجنة الدستورية، وليست هي التي تعرقل تشكيل اللجنة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات منتدى “الحزام والطريق” في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت: “المعارضة السورية تعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة وهذا الأمر صحيح وواقع”، لكن هذه الحكومة لا تحاول فرض موقفها في ما يتعلق بقوام اللجنة الدستورية.

وأشار بوتين إلى أن “الاتهامات الموجهة للرئيس الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدستورية عارية عن الصحة… ولا يحق لأحد القول إن الأسد يتهرب من تشكيل هذه اللجنة”، مضيفا: “أستطيع القول إن المعارضة هي من يعرقل ذلك”، مرجعا تعثر تشكيل اللجنة الدستورية للضغـط الخـارجي.

وفي ما يتعلق بالوضع في إدلب شمال غربي سوريا، قال بوتين إنه لا يستبعد إجراء عملية عسكرية هناك، لكن الوقت غير ملائم الآن حيث يجب الأخذ بالاعتبار الأوضاع الإنسانية وحياة المدنيين.

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل محاربة الإرهاب في إدلب، محذرا الإرهابيين هناك من أنه في حال استمروا بهجماتهم، فإنهم سيتعرضون للضربات، لاسيما وأنهم قد شعروا بحقيقة ذلك.