أردوغان يدعم السودان ووفاق ليبيا… ويأسف لحال هذه الدولة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تعليقا على عدد من الملفات الإقليمية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب “العدالة والتنمية” في أنقرة السبت، أن أنقرة ستواصل دعم السودان.
وأشار أردوغان إلى أن السودان، الذي يعد بمثابة “القلب لإفريقيا”، تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية، مضيفا “لقد قسموا البلد أولا، والآن يحاولون ابتلاعه.
وشدد الرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا.
وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها.
التطورات في ليبيا
وحول التطورات في ليبيا، صرح أردوغان بأن الأخيرة باتت مسرحا لـ”سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة”.
وتابع قائلا “من جهة، هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية”.
وأكد أن تركيا ستقف بقوة إلى جانب الليبيين كما فعلت في السابق، وستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة.
الأحداث في الجزائر
كما تطرق الرئيس التركي أيضا إلى الأحداث في الجزائر، حيث شدد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بها.
وصرح أردوغان بأن أنقرة تتابع التطورات عن كثب، وتشعر بالأسف إزاء حالة عدم الاستقرار، معربا عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جزائرية تستمد قوتها من الشعب، في أقرب وقت.
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