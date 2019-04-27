“السترات الصفراء” تخرج مجددا رافضة إجراءات إيمانويل ماكرون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر محتجو “السترات الصفراء” مجددا في فرنسا بعد يومين على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رده على الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرين أن خطاب الرئيس “لا جدوى منه”.

واعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات من المشاركين في أعمال الشغب التي اندلعت في ستراسبورغ، المدينة الرئيسية لاحتجاجات “السترات الصفراء” يوم السبت.

وخوفا من الاضطرابات، منعت السلطات الإقليمية التظاهر في بعض مناطق الوسط التاريخي لمدينة ستراسبورغ وأمام محطة القطارات وفي محيط مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الأوروبي.

وفي العاصمة الفرنسية، تجمع مئات من المتظاهرين الذين لبوا دعوة الكونفدرالية العامة للعمل و”السترات الصفراء”، بعد ظهر السبت في شارع مونبارناس ليعبروا عن “رد عام” على الحكومة، كما ذكر صحافيون من فرانس برس.

أما في مدينة تولوز التي تعد من معاقل التعبئة لحركة “السترات الصفراء”، فقد منع التظاهر مجددا في ساحة كابيتول، لكن المحتجين دعوا إلى التجمع مع ذلك في وسط المدينة.

وقد قدم الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي الخميس عرضا مفصلا لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للأكثر فقرا والطبقات المتوسطة.

ومنذ أكثر من خمسة أشهر، والمحتجون ينزلون كل سبت إلى الشارع للمطالبة بعدالة اجتماعية وضريبية أكبر، في تجمعات تشهد أحيانا أعمال عنف.