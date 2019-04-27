ترامب: أنا شاب نابض بالحياة…و جو بايدن يسخر منه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يشعر بأنه “شاب ينبض بالحياة”، في عمر 72 عاما، ويعتقد أنه قادر على التغلب على جو بايدن، منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وجاء تصريح ترامب، ردا على سؤال أحد المراسلين، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، وهو ما هو العمر المتقدم في رأيه، الذي يدفع الرئيس للاستقالة من منصبه، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

ورد ترامب على المراسل “أنا فقط أشعر بأنني شاب، أنا شاب جدا، لا أصدق ذلك… أنا شاب نابض بالحياة”.

ثم ابتسم وقال إنه غير متأكد من المنافس الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ثاني أكبر منافس له في السباق الرئاسي لعام 2020، من بعد بيرني ساندرز.

وقال ترامب: “أنا أنظر إلى جو بايدن، لا أعرف عنه شيء”.

وفي المقابل، سخر جو بايدن (76 عاما) من تصريحات ترامب بشأن شبابه، وذلك أثناء استضافته في البرنامج التلفزيوني الأمريكي “ذا فيو”، المذاع على شبكة “إيه بي سي” الأمريكية.

وقال بايدن: “إذا كان يبدو شابا وحيويا مقارنة بي ، فيجب علي العودة إلى داري إذن”.