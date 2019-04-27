خطوة إسرائيلية جديدة بشأن سوريا… وهذه تفاصيلها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، إلكسندر لافرينتييف، اتخذت إسرائيل قرارا خاصا تجاه سوريا.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم السبت، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وافق على الإفراج عن أسيرين سوريين معتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك دون مناقشة القضية في الحكومة.

وأوردت الصحيفة أن الإفراج عن الأسيرين السوريين يأتي ردا على عودة رفات المجند الإسرائيلي، زخاريا باومل، والذي قتل خلال معركة “السلطان يعقوب” في سوريا، في العام 1982.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مصادر في الحكومة الإسرائيلية نفسها، دون تسميتهم، أن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، والخاص بالإفراج عن أسيرين سوريين كبادرة سياسية، أو في إطار العلاقات الخارجية، يتطلب موافقة أعضاء الحكومة، لكن مندلبليت قضى بعدم وجود حاجة لموافقتهم في الظروف الحالية.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن وزارة القضاء والرئيس الإسرائيلي نفسه، رؤوبين ريفلين، كانا مطلعين على القضية، وأن ريفلين هو من وقع قرار الإفراج عن السجينين السوريين، مؤكدةً أنه سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية اليوم.