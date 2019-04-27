ايمانويل مستاء من تصرف الهلال

التاريخ: 27-أبريل-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة أشار مصدر مقرب من النيجيري ايمانويل مدافع الهلال، لاستياء اللاعب من تصرف القطاع الرياضي نحوه بعد أن أوقفه أمس الجمعة من التدريب الذي أجراه الفريق استعداداً لمواجهة هلال كادوقلي غداً وذلك بعد أن أمنت إدارة النادي على انهاء التعاقد معه بسبب ضعف المستوى فيما يرى اللاعب أنه مظلوم و أن ابتعاده عن المشاركة مع الفريق في عهد التونسي نبيل الكوكي أثر على مستواه بشكل كبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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