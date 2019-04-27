(200) مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لمشروعات تنموية

التاريخ: 27-أبريل-2019 فى : اقتصاد 15 مشاهدة Advertisements وقّع السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على قرض بمبلغ (200) مليون دولار لدعم المشروعات التنموية، وذلك خلال مشاركة السودان في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية بالكويت. وقّع عن السودان، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. عبد المنعم محمد الطيب، وعن الصندوق د. عبد اللطيف يوسف الحمد. وأشاد القائم بأعمال سفارة السودان في الكويت السفير عمر تاتاي حسب (سونا) في تصريح صحفي يوم (السبت)، بالخطوة الموفقة التي تأتي والبلاد تتلمس طريقها نحو التنمية الشاملة في ظل المرحلة الجديدة التي يقودها المجلس العسكري الانتقالي ، وقراراتهم الحكيمة في معالجة مستحقات السودان لدى صناديق التمويل الدولية ليتمكن السودان من الاستفادة من القروض الكبيرة والمستحقة التي تعطّلت بسبب السياسات العقيمة في الفترة السابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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