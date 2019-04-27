المهدي يدعو للحكمة في التعامل مع “الانتقالي العسكري”

قال زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، يوم السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي يمثل أكثر من قيادة، داعياً إلى التعامل معه بالحكمة لا بالانفعال، وأضاف المهدي أنه سيكون هنالك مجلس سيادي ومجلس أمن قومي، بالإضافة إلى مجلس وزراء ومجلس تشريعي.

Advertisements

وأشار المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب بأمدرمان، إلى عدم ممانعة قوى الحرية والتغيير في أن تشارك قوى سياسية أخرى غير قوى الحرية والتغيير من الذين عارضوا النظام البائد في المجلس التشريعي، مع مراعاة تمثيل النازحين واللاجئين.

وقال بحسب ما نقلته الشروق – إنهم يخلدون ميدان الاعتصام باسم ميدان الحرية، معبراً عن أمله في أن يستمر الاعتصام الذي عبر عن عودة الروح للشعب إلى أن يبتهج بمهرجان التحرير الكامل بنظام يحظى برضا الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)