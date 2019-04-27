قوى الحرية والتغيير تندد بالإعتداء على المؤتمر الشعبي بصالة قرطبة

أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير الإعتداء الذي حدث لحزب المؤتمر الشعبي خلال عقده لاجتماع مجلس شورى الحزب يوم السبت بصالة قرطبة ، ووصف البيان الاعتداء بالعمل التخريبي ، وأمن البيان الحق للجميع في التجمع والتعبير للجميع ولا مكان للإقصاء وأخذ الحقوق بالقوة.

وحمل البيان في الوقت نفسه المؤتمر الشعبي وزراً كبيراً في ما حدث للبلاد خلال الثلاثين عاماً ، وطالب كل صاحب مظلمة من النظام السابق وحلفاءه بأن يتخذ من القانون وسيلة للأنتصاف. مؤكداً الالتزام بشعار ثورة ديسمبر المجيدة السلمية والتى رفع شعار حرية سلام وعدالة.

ورفض قوى الحرية والتغيير بحسب البيان كافة أشكال الانجرار للعنف والعنف المضاد.

في ما يلي نص البيان :

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قوى إعلان الحرية والتغيير

٢٧ أبريل ٢٠١٩

تصريح صحفي

تواردت الأنباء عن اعتداء وتخريب تم في اجتماع للمؤتمر الشعبي كان منعقداً نهار اليوم السبت ٢٧ أبريل ٢٠١٩ بصالة قرطبة، بالعاصمة الخرطوم. إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير ندين هذا الاعتداء والتخريب، وندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع ، فالوطن الذي يعمل ثوارنا البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف.

إن رموز المؤتمر الشعبي يتحملون وزراً كبيراً في ما حدث للبلاد في الثلاثين عاماً الماضية، ولكن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون. إننا ندعو كل صاحب مظلمة ضد النظام القديم وحلفاءه لأن يتخذ من الملاحقة القانونية والمحاسبة العادلة وسيلة للإنتصاف. فسيادة القانون هي المشروع البديل والنبيل لمشروع الإنقاذ البائد، كبديل تعزم على تحقيقه ثورة ديسمبر المجيدة، التي لبست السلمية وشاحاً ورفعت شعار حرية .. سلام .. عدالة وهو الشعار الذي يمثل مبادئ هذه الثورة التي لن نحيد عنها. إننا نرفض كافة أشكال الانجرار للعنف والعنف المضاد، فثورتنا مدنية سلمية وهي قادرة على استرداد المنهوب من الحقوق بقوة القانون والمحاسبة العادلة وليس بالأيدي، فسواعدنا سندَّخرها للبناء ولتعمير ما خربته الإنقاذ ومن حالفها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)