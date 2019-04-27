سيريلانكا تحظر مجموعتين تعملان في البلاد

قرر الرئيس السيريلانكي مايتريبالا سيريسينا، حظر مجموعتين تعملان في البلاد.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني التابع للمكتب الصحفي للرئيس: " وفقا لسلطاته، اتخذ الرئيس مايتريبالا سيريسينا… خطوات لحظر منظمتي "جماعة التوحيد" وجماعة "ملة إبراهيم"، في سريلانكا".
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن السلطات السريلانكية، تعتبر أن الجماعة المتطرفة المحلية "جماعة التوحيد"، هي المسؤولة عن تلك التفجيرات.
وضربت يوم الأحد الماضي، سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، فقد لقى 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.
وأفادت صحيفة "نيوز فرست" السريلانكية، عن مصدر في الجيش، بوقوع ثلاثة انفجارات، يوم الجمعة في مدينة كالموناي شرقي البلاد.
وتبنى تنظيم " داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 أبريل الجاري.
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