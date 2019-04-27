صرح رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن السودان لا تشهد أي خلافات بين قوي المعارضة وأعضاء المجلس، موضحا أن هدف جميع الأطراف هو الخروج من تلك المرحة وبدء فترة انتقالية تضع السودان على مسارها الصحيح.
وأضاف البرهان، وفقا للتصريحات التي أدلى بها لموقع العربية، أن الجميع يعمل بشفافية في المجلس الانتقالي وحريصون على التشاور مع كل القوى السياسية.
وأكد البرهان أن ما يهم المجلس العسكري هو الوصول إلى إتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وبالحديث عن قوى المعارضة أضاف البرهان أن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك لكن التشاور مع الجميع مطلوب، إلا أنه أشار إلى أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية.
وأوضح البرهان أيضا أن الرئيس المعزول عمر البشير كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام، إلا أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات فض اعتصام القيادة بالقوة، وأن الاحتقان السياسي دفع القوات للتدخل لحماية المواطنين.
وحول إذا ما كان المعتصمين أو غيرهم استخدموا أسلحة أو استخدم ضدهم أسلحة، قال البرهان، لم يكن هناك استخدام للسلاح أمام القيادة العامة إطلاقا.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: البشير طلب فض اعتصام القيادة العامة بالقوة وتدخلنا لحماية المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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