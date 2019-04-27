قدمت المخرجة السينمائية سلمى النور الأغنية الوطنية (سودانية حرة) التي قدمتها الفنانة منى مجدي – واعادت إنتاجها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب موظفة المواكب الاحتجاجية والحراك الجماهيري الثوري الذي قاده الثوار في الشارع السوداني حتى لحظة سقوط النظام البائد. هذا وقد ظهرت الفنانة منى مجدي خلال مشاهد الفيديو وسط المواكب والفعاليات التي نظمها الثوار وهي ترتدي الثوب السوداني بألوانه التي تكون العلم السوداني وهي تنشد من كلمات وألحان أبو قطاطي التي يقول مطلعها: Advertisements أنا من أمة راقية.. شعبها منتصر أنا سودانية حرة.. ووطني حر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : المخرجة سلمى النور تضع الفنانة منى مجدي وسط مواكب الثوار في (سودانية حرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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