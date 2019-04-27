المجلس العسكري: صادر بترول الجنوب ينساب بصورة طبيعية

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، انسياب صادر بترول الجنوب بصورة طبيعية.

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ونفي في تعميم صحفي يوم (السبت) ما رددته بعض وسائل الإعلام حول توقف انسياب صادر بترول الجنوب.

من ناحية أخرى أشار اللواء مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو اللجنة الاقتصادية بحسب الصيحة الآن -إلى الالتزام القاطع بانسياب صادر البترول وأنه لا عقبات تواجه ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)