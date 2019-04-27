علقة سخنة لشاب من هونج كونج بسبب فيلم Avengers: Endgame

على غرار انتقام ثانوس من الأبطال الخارقين فى الجزء الأخير من سلسلة أفلام Avengers، انتقم بعض عشاق سلسلة الأفلام من شخص أمام سينما خليج كوزواى فى هونج كونج، بعد قيامه بحرق احداث الجزء الجديد قبل دخولهم لمشاهدته.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صورة لشخص ملطخ بالدماء امام سينما خليج كوزاوى، بعد اعتداء الكثير من المواطنين عليه بالضرب عقب حرقه لإحداث الفيلم الجديد للمشاهدين المنتظرين دخوله فى الحفلة القادمة.

ووفقاً لوسائل اعلام صينية، فقد تلقى المواطن الصيني الضرب المبرح نتيجة حرقه لإحداث الفيلم دخل على اثرها المستشفى لتلقى العلاج، وسرعان ما انتشرت الصورة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، التى انقسمت بين جزء متعاطف مع المعتدى عليه، وآخرين غير متعاطفين بسبب حرقه لإحداث فيلم ينتظره عشاق السلسلة منذ أكثر من عام.

واستطاع فيلم Avengers: Endgame، أن يحصد أكثر من 100 مليون دولار فى افتتاحيه الفيلم فى الصين، ويرجح الكثير من النقاد أن تتجاوز أرباح الفيلم الأخير من السلسلة حاجز المليار دولار أول ثلاثة أيام.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.