أخبار لا تفوتك| رسائل للمهدي.. وهروب المسئول عن قمع التظاهرات (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



المعارضة السودانية تتوقع الاتفاق على مجلس انتقالي جديد

قال مفاوض من تحالف المعارضة بالسودان يوم السبت بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.

وأضاف أيمن نمر وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف".

وتابع قائلًا "نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".

مجهولون يعتدون على اجتماع للمؤتمر الشعبي ووقوع اصابات

أصيب مالايقل عن 25 من اعضاء حزب المؤتمر الشعبي؛ اصابات خفيفة اليوم السبت خلال انعقاد اجتماع لمجلس شورى الحزب باحدى القاعات بضاحية جبرة؛ وتم اسعاف المصابين بمستشفى جامعة الخرطوم.

وقال القيادي بالشعبي؛ عبد العال يعقوب؛ لـــ(اخبار الخليج 365) أن عددا من شباب الحي حصبوا المشاركين بالحجارة مما ادى الى وقوع بعض الاصابات؛ قبل أن تتدخل قوة من الجيش للفصل بين الطرفين.

ونفى يعقوب وجود اعتقالات وسط قيادات الشعبي ؛ وقال أن السلطات الامنية نقلتهم الى استراحة داخل سجن كوبر؛ واجلاء الجرحى لاسعافهم.

وأسس الدكتور حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي بعد الانشقاق عن المؤتمر الوطني في العام 2001.

صحيفة: هروب المسؤول الأول عن قمع التظاهرات بالسودان

هرب المسؤول الأول في جهاز الأمن الشعبي السوداني، عماد عوض السيد، إلى جهة غير معلومة، الذي كان يشغل مهام منصبه لأكثر من عشر سنوات، شهدت الكثير من الانتهاكات والمضايقات والتعذيب ضد المواطنين.

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ووفقا لصحيفة "الراكوبة"، أشارت مصادر إلى أن السيد تولى عملية القبض على عدد من المتظاهرين الشىباب وارتكب فظائع ضدهم إبان فترة الحراك، وأنه كان يقود بنفسه "كتائب الظل" التي تقمع المتظاهرين.

وأضافت ذات المصادر أنه توارى عن الأنظار عقب سقوط نظام البشير، فيما تسود موجة من السخط والتذمر وسط الثوار عقب ما وصفوه بتباطؤ الحاكم العسكري بالولاية في القبض على رموز النظام ومصادرة ممتلكاتهم.

ويقول البعض إن رموزا من النظام ما زالوا يستخدمون السيارات الفارهة التي منحها لهم النظام السابق، وحذروا من التأخر في القبض على رموز النظام الذي قد يمكن بعضهم من الهروب والعبث بالأصول الثابتة والمتحركة.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

الصادق المهدي يدعو لاستمرار الاعتصام حتى استكمال أهداف الشعب السوداني

دعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، اليوم السبت، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب.

وأضاف المهدي، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال… نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا… ونسعى للاتفاق معه على إعلان دستوري"، وذلك وفقا لموقع قناة "الحدث".

وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي، كما طالب مصالحة قبائلية واسعة في البلاد.

وقال المهدي، إنه "يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي، داعيا المجلس العسكري إلى بدء التنسيق للانضمام إلى المحكمة". كما دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض إلى استمرار الاعتصام حتى اكتمال تنفيذ مطالب الشعب.

وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، لكنه يتعرض لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.

