الهيئة الألمانية تحذر.. تعطل دورة التبريد تُلحق الضرر بالسيارة

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن تعطل دورة التبريد بالسيارة قد يُلحق بمحرك السيارة الضرر، مشددة على ضرورة مراجعة مستوى سائل التبريد بانتظام.

وأوضحت الهيئة أن سائل التبريد في الوعاء الشفاف يجب أن يكون أعلى من علامة الحد الأدنى، مشيرة إلى أن اختفاء سائل التبريد يرجع في العادة إلى وجود تسريب؛ نظرا لأن دورة التبريد تعد نظاما مغلقا، ولا يمكن أن يتبخر السائل منها.

وقد يرجع هذا التسريب إلى اصطدام الأحجار بالمبرد أو وجود تسريب بمضخة الماء.

ولتجنب حدوث أضرار بالمحرك ينبغي التوجه إلى أحد المراكز الفنية على وجه السرعة لفحص دورة التبريد وإعادة ملء سائل التبريد بالنسبة المقررة.