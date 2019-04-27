عاجل.. مجهولون يعتدون على اجتماع للمؤتمر الشعبي ووقوع اصابات (صور)

أصيب مالايقل عن 25 من اعضاء حزب المؤتمر الشعبي؛ اصابات خفيفة اليوم السبت خلال انعقاد اجتماع لمجلس شورى الحزب باحدى القاعات بضاحية جبرة؛ وتم اسعاف المصابين بمستشفى جامعة الخرطوم.

وقال القيادي بالشعبي؛ عبد العال يعقوب؛ لـــ(اخبار الخليج 365) أن عددا من شباب الحي حصبوا المشاركين بالحجارة مما ادى الى وقوع بعض الاصابات؛ قبل أن تتدخل قوة من الجيش للفصل بين الطرفين.

ونفى يعقوب وجود اعتقالات وسط قيادات الشعبي ؛ وقال أن السلطات الامنية نقلتهم الى استراحة داخل سجن كوبر؛ واجلاء الجرحى لاسعافهم.

وأسس الدكتور حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي بعد الانشقاق عن المؤتمر الوطني في العام 2001.