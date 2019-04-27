المجلس الانتقالي: نفط الجنوب ينساب بصورة طبيعية

أفاد مراسل فضائية "العربية" في الخرطوم، السبت، أن الفريق الركن شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد انسياب بترول الجنوب بصورة طبيعية.
ونفى ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول توقف انسياب بترول الجنوب.
يأتي ذلك فيما أشار اللواء مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى الالتزام القاطع بانسياب البترول وأنه لا عقبات تواجه ذلك.
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